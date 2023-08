Taranto: Donna morta in solitudine, mozione di Italia Viva

“Viveva sola ed è morta nella sua casa al rione Tamburi in stato di abbandono, in totale solitudine. Ad accorgersi della sua morte, presumibilmente dopo una decina di giorni, non sono stati i parenti, nemmeno la Asl o il Comune. Sono stati i vicini di casa a lanciare la segnalazione non vedendo da giorni la donna 62enne, oltre che per il cattivo odore che ormai fuoriusciva dal suo appartamento. È purtroppo l’ennesima cronaca di morte annunciata di una persona sola e abbandonata. Un episodio che, con la nostra mozione sul censimento degli anziani soli, presentata mesi fa in consiglio comunale ma respinta dalla maggioranza, puntavamo a scongiurare”.

Lo dichiarano i consiglieri comunali tarantini di Italia Viva, Carmen Casula, capogruppo, Michele Patano e Massimiliano Stellato che ha presentato analoga mozione anche in consiglio regionale.

“L’obiettivo del documento, sbrigativamente bocciato in aula era quello di effettuare un censimento delle persone anziane che vivono in condizione di solitudine – prosegue -. Chi sono, di cosa hanno bisogno? E non mettiamo in discussione le numerose attività svolte dai servizi sociali una volta che il Comune prende in carico un caso simile”.

“La nostra mozione fu bocciata senza pensare che l’ostilità non era rivolta contro Italia Viva e alla sua proposta di ricognizione degli anziani soli che pur non accedendo ai servizi sociali hanno bisogno di essere assistite, ma proprio ai più fragili, vittime come in questo caso, della solitudine – aggiungono -. Senza attendere che qualcuno lo segnali, insomma, vogliamo “stanare” chi, per un motivo o per un altro, non riesce a far giungere alle istituzioni il suo grido di aiuto”.

”Potrebbe bastare anche la somministrazione di un semplice questionario modulato, di concerto, dai servizi demografici e i servizi sociali. Nei prossimi giorni ripresenteremo la stessa mozione nella convinzione che stavolta i colleghi di maggioranza si soffermino sul suo contenuto, piuttosto che limitarsi ai nomi dei proponenti e al partito che rappresentano”, concludono Casula, Patano e Stellato.

