Taranto | Donna finisce fuori strada, traffico bloccato

Incidente stradale questa mattina attorno alle 7.15 a Taranto. Una donna al volante ha perso il controllo della sua macchina ed è uscita fuori strada all’ingresso di via Magnaghi. Il traffico è rimasto bloccato all’entrata della città dopo l’intervento della Polizia Locale e dei sanitari del 118. Chiusa fino alle 8.30 la prima uscita per Taranto Centro, il traffico è stato fatto defluire dai vigili urbani sulla seconda uscita. La circolazione veicolare è stata poi ristabilita regolarmente. La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti.