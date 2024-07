Taranto, domenica 28 luglio prima sgambata stagionale

Il Taranto suda in quel di Viggiano per preparare il prossimo campionato. Domenica 28 luglio, alle 17:00, la squadra allenata da Ezio Capuano affronterà la Rappresentativa Val D’Agri, composta da calciatori delle categorie di Eccellenza e Promozione, nella prima sgambata stagionale. Questo match offrirà l’opportunità di vedere in campo i nuovi acquisti e di comprendere le idee tattiche del tecnico campano per il futuro del Taranto.

