Taranto diventa la capitale della pizza con Ego Pizza Festival

La pizza, simbolo della tradizione culinaria italiana, trova in Puglia la sua terra d’elezione grazie alla ricchezza di materie prime uniche: grano duro, olio extravergine d’oliva e mozzarella DOP. È proprio per celebrare questi ingredienti e l’arte della pizza che il 21 e 22 marzo Taranto ospiterà la seconda edizione di Ego Pizza Festival, un evento che trasformerà la città in un punto di riferimento per il mondo della pizzeria contemporanea.

La Puglia, conosciuta come il Granaio d’Italia, è il maggior produttore nazionale di grano duro, con oltre 10 milioni di quintali all’anno, e vanta la leadership nella produzione di olio extravergine d’oliva, rappresentando quasi il 50% della produzione nazionale. A questi si aggiunge la Mozzarella di Gioia del Colle DOP, eccellenza riconosciuta in tutta Europa.

“Il festival è un’opportunità per raccontare la Puglia attraverso la sua tradizione gastronomica” – spiega Monica Caradonna, giornalista e ideatrice dell’evento – “Un viaggio nel gusto che culminerà in una grande festa popolare, arricchita da un progetto culturale che presenteremo proprio nei giorni della manifestazione.”

L’evento, che si svolgerà nella suggestiva Villa Peripato, vedrà protagonisti 40 pizzaioli pugliesi, impegnati nella prima Pizza Competition, una sfida nelle categorie classiche: margherita, marinara, bianca e focaccia pugliese. Ogni sera due squadre si confronteranno, sotto lo sguardo di una giuria di esperti presieduta da Luciano Pignataro e Francesco Martucci.

Ad affiancare i maestri pizzaioli pugliesi ci saranno 10 ospiti d’eccezione da tutta Italia, tra cui Gabriele Bonci, re della pizza romana, e lo stesso Martucci, titolare della miglior pizzeria al mondo. A presentare le serate sarà Nicola Prudente, in arte Tinto, volto noto di Top Rai2 e voce di Decanter su Rai Radio2.

Il festival non sarà solo un’occasione di degustazione, ma anche un momento di incontro culturale, con presentazioni di libri, spettacoli musicali e banchi di degustazione, per un’esperienza enogastronomica a 360 gradi.

“Taranto si conferma un palcoscenico ideale per eventi che promuovano il turismo del gusto” – sottolinea Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo – “Ego Pizza Festival è un’opportunità per valorizzare il territorio e creare sinergie tra imprese, operatori e comunità locali.”

Grazie a Ego Pizza Festival, la pizza diventa non solo simbolo di convivialità, ma anche ambasciatrice di un patrimonio gastronomico che porta la Puglia sulla scena internazionale.

