Taranto, dispersi in mare: veglia di preghiera per Antonio e Pasquale

Una veglia di preghiera si terrà venerdì 11 luglio a Taranto per Antonio Dell’Amura, 61 anni, e Pasquale Donnaloia, 67 anni, i due diportisti ancora dispersi in mare dal 29 giugno. L’appuntamento è fissato alle 20.00 sulla rotonda del lungomare, luogo simbolico da cui cittadini, familiari e amici intendono lanciare un messaggio di speranza.

L’iniziativa, promossa da persone vicine ai due uomini, nasce con l’intento di stringersi attorno alle famiglie e chiedere che le ricerche proseguano senza sosta. I partecipanti sono invitati a portare una candela o semplicemente a essere presenti con una preghiera silenziosa.

Dell’Amura e Donnaloia avevano preso il largo insieme a Claudio Donnaloia, 73 anni, e Domenico Lanzolla, 60, a bordo di un’imbarcazione di circa sei metri salpata dal molo Santa Lucia. La barca non ha più fatto ritorno.

Il 30 giugno, il corpo senza vita di Claudio Donnaloia è stato rinvenuto al largo di Bernalda, seguito il giorno dopo da quello di Domenico Lanzolla, ritrovato nello stesso tratto di mare.

Restano ancora dispersi Dell’Amura e Pasquale Donnaloia. “Sono invitati tutti a portare una candela, una preghiera, una presenza, in segno di speranza per il loro ritrovamento. Per stringerci alle famiglie, per chiedere che si continui a cercare”, hanno spiegato gli organizzatori.

