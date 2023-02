Taranto, discesa Vasto: un’auto finisce in mare

TARANTO – Un’auto è finita in mare oggi pomeriggio, intorno alle 19.30, a Taranto. È accaduto nello specchio d’acqua prospiciente la discesa Vasto, in città vecchia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Locale. Si sono subito accertati che non ci fosse nessuno a bordo, l’auto era in effetti vuota, lo ha verificato la squadra Sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Non è chiaro come dalla posizione originaria, era parcheggiata sulla banchina, sia finita in acqua. Una gru dei caschi rossi interverrà adesso per recuperare il mezzo. Non ci sono feriti.



