STURNO (AV) – Dopo la prima sgambata della stagione, il diesse Nicola Dionisio fa il punto sul mercato al microfono di Antenna Sud: “Siamo a buon punto. Ci manca ancora qualche piccolo ritocco dopo di che potremo considerare momentaneamente chiuso il nostro mercato – spiega il diesse -. Momentaneamente perché il calciomercato non dorme mai, abbiamo tempo fino al primo settembre ed è importante farsi trovare pronti per puntellare la rosa qualora fosse necessario. Devo essere sincero, però, sono soddisfatto di ciò che abbiamo visto nel primo test della stagione: abbiamo affrontato una squadra di ragazzini, è vero, ma mi è piaciuto l’impegno e l’idea di gioco del tecnico. Diciamo che ci mancano ancora un paio di tasselli, poi verificheremo anche in base alle indicazioni che verranno fuori dalle prossime amichevoli e dalla prima gara ufficiale di Coppa Italia. Volevamo un Taranto da combattimento e stiamo lavorando per raggiungere questo obiettivo”.

SARANITI – L’attaccante palermitano non si è visto proprio a Sturno, segno che ormai le strade sono destinare a separarsi. “Si, confermo – prosegue Dionisio -. Con il calciatore siamo d’accordo per la risoluzione, che firmeremo tra qualche giorno. Proseguiamo per la nostra strada, con un’idea di gruppo differente da quella degli anni passati”.

RINFORZI IN ATTACCO – “Nomi non ne faccio, lo sapete. Sono diversi gli attaccanti che vogliono venire a Taranto: stiamo facendo le nostre valutazioni, a breve conoscerete il nome del nuovo centravanti”.