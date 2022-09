“Dopo un anno lontano dai campi di gioco, non immaginavo una prestazione così. La dedico ai compagni e al tecnico che ha creduto in me sin dal suo primo giorno qui: dopo 45 minuti mi ha buttato in campo, spero di poter ripagare sempre la sua fiducia.



Quando sono entrato, non mi aspettavo il boato dei tifosi, mi hanno dato tanta forza. Sono felice, l’ultimo anno è stato molto difficile, darò il massimo per tornare al più presto nella condizione fisica ottimale. Ora sto bene, ma devo continuare a lavorare ogni giorno per migliorare. Ringrazio chiunque mi abbia dato una mano, in particolare la mia famiglia, per il supporto. Ma anche il presidente Giove e il direttore Galigani per le cure, non mi hanno mai abbandonato. La vittoria sulla Fidelis? Dopo tre sconfitte di fila era fondamentale portare a casa i tre punti, il nostro campionato è appena cominciato”. Così Bibi Diaby, centrocampista del Taranto che tornava in campo dopo un anno, in esclusiva ad Antenna Sud.