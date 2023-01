Taranto: Diaby fa progressi, in gruppo dalla prossima settimana

Come da programma, è ripresa nella giornata di martedì 3 gennaio la preparazione del Taranto dopo le vacanze natalizie e del capodanno. Ezio Capuano ha ritrovato il gruppo quasi nella sua totalità per una doppia seduta di allenamento. Lavoro statico al mattino con qualche accenno di forza e lavoro tattico. Nel pomeriggio lavoro aerobico di intensità con ripetute.

Buone notizie dall’infermeria per quanto riguarda Aboubakar Diaby: centrocampista prosegue positivamente il recupero dall’infortunio muscolare rimediato in occasione della partita con il Crotone e potrebbe far rientro in gruppo non prima di una settimana. Le sue condizioni vengono monitorate costantemente dallo staff medico rossoblu diretto dal dott.Giuseppe Volpe.

La preparazione proseguirà con sedute pomeridiane domani e giovedi. Venerdì mattina prevista la rifinitura con la squadra che partirà nel primo pomeriggio alla volta del ritiro in vista della gara contro il Catanzaro di sabato 7 gennaio. Il tecnico Ezio Capuano incontrerà gli operatori dell’informazione venerdi 6 gennaio alle ore 12:30 presso la sala stampa dello stadio Erasmo Iacovone.

