Taranto, Di Gregorio: “Ecco la mia ricetta per snellire liste d’attesa”

Il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio, presidente della II Commissione consiliare della Regione Puglia, è tornato a intervenire sul tema dell’emergenza nei Pronto soccorso di Taranto, rilanciando le sue proposte già presentate nell’ottobre del 2023.

Secondo Di Gregorio, le recenti dichiarazioni del presidente Michele Emiliano sembrano finalmente in sintonia con le indicazioni già avanzate oltre un anno fa: due Pronto soccorso operativi in città sarebbero l’ideale, ma si tratta di un progetto che richiede tempi medio-lunghi. In particolare, ha precisato, l’ospedale Moscati non dispone al momento dei requisiti previsti dal DM 70/2015, poiché mancano reparti essenziali come Medicina, Chirurgia, Ortopedia e Rianimazione. Per questo, sarà necessario l’intervento del Governo per autorizzare un eventuale ampliamento delle strutture.

Nel frattempo, Di Gregorio ha ribadito l’importanza di affrontare il problema delle lunghe attese nei Pronto soccorso intervenendo sulle cause reali del sovraffollamento: “Non sono i casi più gravi a creare intasamenti, ma le urgenze minori”, ha spiegato. La soluzione, secondo il consigliere dem, risiede nell’adozione di un modello organizzativo diverso, con un maggiore utilizzo e potenziamento dei Punti di primo intervento (Ppi).

“Queste strutture svolgono un lavoro silenzioso ma essenziale: basti pensare che il solo Ppi del Moscati effettua 19mila prestazioni all’anno”, ha sottolineato. Rafforzare questi presidi, ha aggiunto, porterebbe benefici all’intera rete sanitaria, soprattutto se accompagnati dalla creazione di Ospedali di Comunità e Case della Salute.

Infine, Di Gregorio ha evidenziato un ulteriore ostacolo al buon funzionamento dei Pronto soccorso: la carenza di posti letto nei reparti, che rallenta il trasferimento dei pazienti e contribuisce all’aumento delle attese.

