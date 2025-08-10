Taranto, Di Bari studia i primi colpi: idea Santaniello per l’attacco

Con la nomina di Riccardo Di Bari a direttore sportivo, la SS Taranto accelera la costruzione della squadra in vista del campionato di Eccellenza pugliese, al via il 31 agosto. Il club rossoblù, guidato dai fratelli Vito e Sebastiano Ladisa, potrebbe chiedere di posticipare la prima giornata per motivi tecnici e organizzativi.

Il primo nodo da sciogliere riguarda la panchina. In pole position c’è Gigi Panarelli, che ha già vinto il campionato di Eccellenza con la Team Altamura. L’altra candidatura è quella di Max Marsili, protagonista di un’ottima stagione alla guida del Manduria. Al momento, Panarelli sembra favorito, ma non sono escluse sorprese.

Per l’attacco, il nome più caldo è quello di Emanuele Santaniello, 35 anni, reduce da un’annata sfortunata al Foggia. Per l’attaccante sarebbe la prima esperienza in Eccellenza dopo una carriera che lo ha visto protagonista in Serie C e D con 123 reti all’attivo e passaggi in club come Monopoli, Avellino, Picerno, Turris e Team Altamura.

Sul fronte dello staff tecnico, è possibile il ritorno di Giuseppe Ciciriello come preparatore atletico, ruolo già ricoperto ai tempi di Eziolino Capuano. Nella scorsa stagione, Ciciriello ha lavorato al Foggia, seguendo il tecnico originario di Pescopagano.

