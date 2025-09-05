Taranto, Di Bari spiega il caso Jallow: “Rigida applicazione del regolamento”

Il mancato ingaggio di Lamin Jallow da parte del Taranto trova spiegazione nelle parole del direttore sportivo Riccardo Di Bari, che ha ricostruito la vicenda chiarendo i motivi legati al regolamento federale.

«Dopo il tesseramento del portiere Axel Desjardins – spiega Di Bari – pensavamo di avere ancora due slot liberi per gli extracomunitari. Abbiamo quindi contrattualizzato l’ivoriano Dramane Konatè e successivamente Jallow. Al momento del deposito della documentazione, però, la Lega ha rilevato una difformità: Desjardins, che aveva dichiarato di essere comunitario, risultava invece extracomunitario negli elenchi ufficiali. A quel punto, preso atto dell’errore, abbiamo annullato il primo tesseramento e nei minuti successivi registrato Jallow. Ma questa operazione è stata bloccata dalla rigida opposizione del presidente Tisci».

Il ds ha sottolineato come, a suo avviso, la scelta sia stata «impropria e priva di logica, considerando che il Taranto non aveva ancora disputato gare ufficiali».

Di Bari ha inoltre evidenziato che la società aveva già acquisito il cartellino del calciatore dal Valmontone e pagato anche la procura, diventandone a tutti gli effetti proprietaria: un investimento che però non potrà essere sfruttato in campionato a causa dell’interpretazione del regolamento da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

