Taranto, Di Bari: “Società ambiziosa, ai tifosi chiedo pazienza”

Con la partecipazione ufficiale al prossimo campionato di Eccellenza pugliese, può partire il nuovo corso rossoblu targato Ladisa. Nei prossimi giorni, infatti, la nuova SS Taranto dovrà delineare tutti gli aspetti per farsi trovare pronta ai nastri di partenza. Una sfida complicata ma non impossibile, come dichiarato dal direttore sportivo del club, Riccardo Di Bari, nel corso della trasmissione ‘Rossoblu’, in onda su Teleregione: “Ora si azzera tutto. Ci sono tante difficoltà ma non ci spaventano. Stiamo iniziando a cercare soluzioni per il ritiro, che per noi è la cosa più importante al momento. Stiamo toccando ogni tematica. Ai tifosi dico di avere tanta pazienza e di credere in questa società che ha grandi potenzialità, ha entusiasmo ed è composta da persone ambiziose. Sono molto contento di lavorare con loro. Giorno dopo giorno stiamo cercando di trovare le soluzioni”.

Il primo passo, come dichiarato da Di Bari, sarà la scelta del nuovo tecnico. Tanti nomi si sono susseguiti nei rumors dei giorni scorsi ma la decisione dovrebbe giungere a breve: “Partiremo dallo staff tecnico. Abbiamo seguito tre o quattro allenatori, stiamo facendo il punto della situazione. Insieme alla proprietà effettueremo la scelta, nel calcio è difficile non sbagliare ma cercheremo di farlo il meno possibile per il bene del Taranto. Danucci, Panarelli, De Candia, Cazzarò o Erra? Abbiamo sentito questi profili, a giorni cercheremo di analizzare bene l’uomo giusto. A seguire decideremo il gruppo di calciatori, abbiamo avviato già qualche contatto”.

Proprio la scelta dei nuovi calciatori è stato un altro tema toccato da Di Bari nel corso del suo intervento. Tra i nomi accostati alla piazza ionica figura quello di Emanuele Santaniello ma il ds dei rossoblu ha rivelato: “Non ho sentito Santaniello, abbiamo ascoltato qualche calciatore libero ma è normale che ci sia interesse anche per qualche calciatore già tesserato. È un po’ presto per valutare questi aspetti ma ci stiamo muovendo per trovare profili ideali per il Taranto”.

La deadline, almeno al momento, sarebbe quella del 31 agosto, data in cui è prevista la prima giornata del prossimo campionato di Eccellenza pugliese. Un termine che Di Bari si augura che la Federazione possa far slittare per consentire al club di risolvere ogni problema: “Speriamo che la Federazione capisca le nostre condizioni precarie in cui versa il Taranto, soprattutto per il ritardo dei tempi, e decida di spostare di un paio di settimane sia la Coppa Italia che il campionato. In questo momento siamo a zero e dobbiamo iniziare un percorso”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author