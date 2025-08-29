Taranto, Di Bari: “Serve pazienza e unità, puntiamo in alto”

Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto sportivo rossoblù, ha preso la parola anche il direttore sportivo Riccardo Di Bari, che ha tracciato un bilancio sul mercato e sugli obiettivi stagionali.
“Chiedo pazienza e unione, perché ci saranno anche momenti difficili. Daremo sempre il massimo per il bene del Taranto e per farci trovare pronti all’inizio del campionato. L’obiettivo comune è quello di sognare tutti insieme il salto di categoria.
Stiamo lavorando quotidianamente, confrontandoci con il mister per trovare i giocatori e gli uomini giusti. Credo che ci sia già un gruppo pronto a iniziare il campionato, manca poco e completeremo l’organico. Il mercato dilettanti resta sempre aperto, quindi ci sarà la possibilità di intervenire strada facendo.
Avremo tante partite in pochi giorni e serve un organico adeguato per affrontarle. In questo momento dobbiamo vivere alla giornata, ma è chiaro che l’ambizione resta quella di riportare il Taranto in alto.”
potrebbe interessarti anche
Danucci: “Allenare il Taranto è un onore e una grande responsabilità”
Sindaco Bitetti: “Giornata storica per il calcio tarantino”
Barletta, ufficiale Iovieno
Taranto, Ladisa: “Taranto merita un’altra possibilità: puntiamo a tornare tra i professionisti”
È fatta: Il Barletta chiude per Giuseppe Coccia
Grottaglie, ospedale San Marco senza Oss: “Pazienti lasciati soli di notte”