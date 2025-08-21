Taranto, Di Bari replica a Contessa: “Nessun personalismo, la società è seria e determinata”

Dopo l’intervista rilasciata ai microfoni di TuttocalcioPuglia da Sergio Contessa, arriva la replica del Taranto. Il calciatore aveva spiegato i motivi del naufragio della trattativa con i rossoblu, raccontando di aver avanzato una richiesta e non essere stato più ricontattato. Dichiarazioni a cui ha risposto il direttore sportivo degli ionici, Riccardo Di Bari: “Esiste a Taranto una società seria e determinata a voler raggiungere gli obiettivi. I calciatori sono fondamentali ma la società decide chi prendere o meno, senza preclusioni. Nessun personalismo. La storia la fa la società e i tifosi, i calciatori sono fondamentali ma nessuna personalizzazione”.

