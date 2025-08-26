Taranto, Di Bari: “Per Jallow siamo a buon punto”

Entra nel vivo il calciomercato del Taranto. La squadra ionica continua nell’allestimento della rosa a disposizione del tecnico Danucci. Una corsa contro il tempo che però non spaventa Riccardo Di Bari, direttore sportivo dei rossoblu, come dichiarato dallo stesso dirigente nel corso della trasmissione ‘A Tempo Scaduto – Summer Edition’ di Blunote: “Siamo ancora in fase di completamento della rosa ma siamo ad un buon punto. In una settimana siamo riusciti a completare quasi tutto, tra campi, alberghi e strutture. Stiamo lavorando tutti 24 ore al giorno. Tante persone del territorio ci stanno dando una mano e li ringrazio pubblicamente”.

Di Bari ha poi analizzato alcuni nomi accostati al Taranto nei giorni scorsi, tra cui Jallow e Scaringella: “Per Jallow stiamo aspettando il trasferimento dal Valmontone e stiamo trattando. Siamo però ad un buon punto. Scaringella? Si cerca sempre di valutare più soluzioni, dopodiché si scelgono quelle più opportune. Scaringella è un buon profilo ma ci stiamo guardando intorno. Abbiamo preso un buon numero di attaccanti, cercheremo di farci trovare pronti per l’inizio del campionato”.

Nessuna trattativa, almeno al momento, per Citro, Di Paolantonio, Maiorino, Giovinco e Santoro, stando alle parole del ds rossoblu: “Citro è un giocatore importante ma ha avuto un duro infortunio. Non so come stia ma credo che sia ancora in fase di ripresa. Con Di Paolantonio non c’è nulla al momento, è richiesto da tante squadre. Stiamo cercando di valutare bene qualche under e non è facile. La partenza in ritardo ci penalizza ma non ci spaventa nulla. Maiorino e Giovinco? Al momento non c’è nulla. Maiorino ha un contratto con il Picerno in Serie C. Santoro è un calciatore del Gravina e rimarrà in gialloblu perché per la società non è cedibile”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author