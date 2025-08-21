Taranto, Di Bari: “Cercheremo di arrivare al meglio ad inizio campionato”

È una corsa contro il tempo quella in cui è impegnato Riccardo Di Bari, direttore sportivo del Taranto. I rossoblu hanno ottenuto il rinvio della prima giornata di Eccellenza ma l’allestimento dell’organico è ancora in via di definizione. Un lavoro da svolgere accelerando ma senza fretta, come dichiarato da Di Bari nel corso della trasmissione ‘A Tempo Scaduto Estate’ su Blunote: “Lavoriamo continuamente per cercare di metterci in condizione di arrivare al meglio ad inizio campionato. Si lavora velocemente, siamo in ritardo e dobbiamo accelerare. A volte le trattative possono andare a buon fine o no. Ci sono tanti nomi in ballo, cerchiamo di puntare su giocatori che possano fare al caso nostro soprattutto sotto l’aspetto umano e che possano sposare la nostra causa. Non sono gli altri che devono decidere le sorti del Taranto ma noi. Cercheremo di sbagliare il meno possibile. Chiedo a tutti calma, serenità, pazienza e di credere nella proprietà perché è la garanzia totale del club. Il campionato è lungo, cercheremo di fare del nostro meglio per il bene dei tifosi e della città”.

Tra le voci circolate nei giorni scorsi figurava un presunto interesse del Taranto per Ciro Cipolletta, centrale della Fidelis Andria. Un interesse che però non si è mai trasformato in trattativa, come ammesso da Di Bari: “Cipolletta è un calciatore della Fidelis Andria, non c’è stata nessuna trattativa seria. Abbiamo fatto una chiacchierata con il direttore sportivo dei federiciani ma non abbiamo nemmeno sentito il calciatore”.

