11 Agosto 2025

Riccardo Di Bari

Taranto, Di Bari al lavoro: sondati anche big già accasati

Dante Sebastio 11 Agosto 2025
In attesa dell’ufficializzazione del nuovo allenatore (Ciro Danucci è il principale candidato) e del perfezionamento dell’acquisizione del titolo sportivo per la ripartenza dall’Eccellenza pugliese, il nuovo Taranto guidato da Vito e Sebastiano Ladisa continua a muoversi sul mercato per allestire una rosa competitiva.

Il direttore sportivo Riccardo Di Bari sta operando su più fronti, sondando anche calciatori già sotto contratto con altri club. Tra i profili seguiti figurano elementi del Brindisi come lo spagnolo Julen Bernaola (26 anni, centrocampista), Crocefisso Cancelli (26, mediano e pupillo di Danucci) e Andrea Saraniti (37, attaccante centrale e già protagonista in maglia rossoblù). Al momento, nessuno dei tre sembra intenzionato a lasciare la formazione biancazzurra.

Nella lista degli obiettivi sarebbe presente anche Nicola Strambelli, 36enne trequartista appena ingaggiato dall’ambizioso Canosa dopo una stagione di successi con il Barletta. Intanto, sembra affievolirsi la pista che porta a Emanuele Santaniello (35), che non sarebbe molto convinto di disputare un campionato di Eccellenza, seppur in una piazza come quella di Taranto.

Le idee non mancano e le possibilità restano aperte. Il mercato potrebbe ancora riservare colpi a sorpresa, nonostante il Taranto abbia avviato le proprie operazioni con un ritardo rispetto alle concorrenti.

