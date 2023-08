Taranto: denunciato un 20enne per spaccio di droga

La Polizia ha denunciato un 20enne per detenzione ai fini di spaccio. I Falchi della Squadra Mobile di Taranto, durante i consueti giri di perlustrazione finalizzati a prevenire e contrastare lo spaccio di droga, hanno riconosciuto, nei pressi della stazione ferroviaria, un giovane, già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti specifici in materia di stupefacenti, che dopo aver scavalcato il muro di recinzione della Stazione si è diretto verso un treno in sosta.

Addosso, nascosti all’interno di un pacchetto di sigarette, gli investigatori hanno rinvenuto una dose di hashish di circa 1,5 grammi e una dose di eroina di 1 grammo, mentre all’interno del marsupio una seconda dose di eroina del peso di 0.60 grammi circa. All’interno del portafoglio aveva 100 euro. Il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre il giovane è stato denunciato.

