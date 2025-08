Taranto, denuncia sindacati: “tassista aggredito da abusivo, servono interventi immediati”

TARANTO – Un grave episodio di violenza ha scosso la comunità dei tassisti locali a Taranto: un lavoratore regolarmente autorizzato sarebbe stato aggredito fisicamente da un abusivo nella mattinata di domenica 3 agosto, al Varco Est del Porto di Taranto. A denunciare l’accaduto con un comunicato congiunto sono le segreterie provinciali della FILT-CGIL e della UILTRASPORTI, che parlano apertamente di “abusivismo organizzato” e di una situazione ormai fuori controllo.

Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai sindacati, il tassista, mentre svolgeva il proprio turno, sarebbe stato insultato, minacciato e colpito al volto da un soggetto privo di regolare licenza. L’aggressione sarebbe avvenuta dopo che il tassista ha cercato di recuperare alcuni turisti, presumibilmente crocieristi appena sbarcati, già avvicinati dall’abusivo. La vittima ha riportato ferite che hanno richiesto cure ospedaliere e annuncia denuncia nei prossimi giorni.

“Non è un caso isolato”, denunciano Francesco Zotti (FILT-CGIL) e Carmelo Sasso (UILTRASPORTI), che parlano di “illecito sistematico e impunito, specialmente in aree ad alta affluenza come porti, caserme e zone turistiche. I cosiddetti “battitori” -spiegano- procacciano clienti sottraendoli al servizio legale dei tassisti”.

I sindacati esprimono solidarietà al collega aggredito e sostegno all’intera categoria, ribadendo che nessun lavoratore deve sentirsi isolato o indifeso mentre svolge un servizio pubblico. Le segnalazioni alle autorità, dichiarano, sono state numerose, ma le azioni di contrasto restano insufficienti.

Le richieste avanzate ai vertici istituzionali sono chiare e urgenti:

• Controlli quotidiani nei punti a rischio, a partire dal Varco Est;

• Sanzioni e rimozione per ogni operatore abusivo;

• Tutela concreta per il tassista aggredito;

• Convocazione di un tavolo tecnico permanente guidato dal Sindaco, con la presenza di forze dell’ordine, Autorità Portuale, Capitaneria e sindacati.

“Non chiediamo privilegi, ma diritti minimi per lavorare in sicurezza e legalità”, concludono Zotti e Sasso, annunciando la disponibilità a iniziative di mobilitazione prolungata se non vi sarà una svolta.

“Taranto – concludono i sindacati- merita rispetto soprattutto per chi lavora onestamente”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author