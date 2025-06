Taranto, denuncia al Mediatore UE contro Commissione Europea su ex Ilva

L’eurodeputata Valentina Palmisano (M5S), Luciano Manna (VeraLeaks) e Alessandro Marescotti (PeaceLink) hanno presentato poche ore fa una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea per “cattiva amministrazione nella gestione della procedura di infrazione INFR(2013)2177 aperta contro l’Italia per le violazioni ambientali legate all’acciaieria ex Ilva di Taranto”.

La denuncia contesta “ritardi ingiustificati” e un presunta inerzia della Commissione, che – sostengono – da dodici anni non ha ancora deferito l’Italia alla Corte di Giustizia UE, nonostante le gravi criticità ambientali e sanitarie documentate e le ripetute sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo”. Nel testo si contesta anche l’assenza di trasparenza nei rapporti con cittadini e associazioni, e la presunta mancata tutela dei diritti fondamentali delle popolazioni coinvolte.

“Adesso basta. La Commissione – ha dichiarato Manna – mandi il governo italiano alla Corte per la palese violazione della direttiva europea sulle emissioni industriali. Ringrazio Valentina Palmisano per il suo impegno costante al fianco dei cittadini di Taranto”.

Il reclamo fa riferimento anche alla definizione di Taranto come “zona di sacrificio” da parte dell’Onu, sottolineando gli effetti definiti drammatici dell’inquinamento: “tassi elevati di mortalità, malattie oncologiche e neurodegenerative, in particolare tra bambini e lavoratori”. La denuncia evidenzia inoltre “l’efficacia nulla dei decreti salva-Ilva, che – si afferma – hanno consentito il proseguimento della produzione nonostante i sequestri giudiziari e l’assenza di una valida autorizzazione ambientale”.

I firmatari chiedono al Mediatore europeo di riconoscere le responsabilità della Commissione e raccomandare un’azione urgente, a tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

