26 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, Decaro: “Non sarò un presidente a metà”

Leo Spalluto 26 Agosto 2025
centered image

TARANTO – Decaro non vuole essere un presidente a metà ma libero di compiere le proprie scelte. E’ la posizione ribadita dall’europarlamentare a Taranto riguardo alla sua candidatura alla presidenza della Regione Puglia.

About Author

Leo Spalluto

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Bivacchi in parcheggio ospedale Barletta, iniziate le operazioni di sgombero

26 Agosto 2025 Antonio Gargano

Taranto, vertice Ferrarese – Ladisa: Fondazione aiuterà il club, ok ad allenamenti su campo B

25 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Sul Pollino un’escursione interculturale tra natura e uso consapevole dello smartphone

25 Agosto 2025 Francesco Cutro

Lecce, il sindaco di Lecce spegne 82 candeline, di auguri ed affetto sui social

25 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Fumo su un’imbarcazione nel porto di Brindisi: intervento dei Vigili del Fuoco nella notte

25 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Carceri italiane:un detenuto su otto con disturbi psichiatrici gravi

24 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

potrebbe interessarti anche

Jogo dos Famosos, presentato l’evento a Barletta

26 Agosto 2025 Antonio Gargano

Monopoli-Cosenza 2-2, pagelle: Tirelli sugli scudi, Longo delude

26 Agosto 2025 Antonio Bellacicco

Bivacchi in parcheggio ospedale Barletta, iniziate le operazioni di sgombero

26 Agosto 2025 Antonio Gargano

Bonaccini: “Emiliano cambi ruolo, Decaro figura di caratura nazionale”

26 Agosto 2025 Dante Sebastio