Taranto, Decaro: “Non sarò un presidente a metà”

TARANTO – Decaro non vuole essere un presidente a metà ma libero di compiere le proprie scelte. E' la posizione ribadita dall'europarlamentare a Taranto riguardo alla sua candidatura alla presidenza della Regione Puglia.
