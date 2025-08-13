Taranto, Danucci: “Tifosi, stateci vicino per raggiungere traguardi importanti”

Giornata di ufficialità per Ciro Danucci, nuovo allenatore del Taranto. Il tecnico, reduce dall’ultima esperienza di Andria, ha esordito illustrando la sua visione e il legame con la piazza rossoblù: «Qui per fare il meglio del Taranto, una grande piazza».

Il tema del rinvio dell’inizio di campionato non è mancato nelle sue parole: «Mi accodo alla domanda del club e mi rivolgo al presidente Tisci e organi competenti, dateci il tempo di partire ad armi pari o quasi, spero si trovi un’intesa».

Danucci ha poi voluto ringraziare la proprietà e il gruppo dirigente per l’opportunità ricevuta: «Ringrazio i Ladisa perché sono persone serie che tornano nel mondo del calcio a pieno titolo e con un progetto vincente che ho accettato. Tutti uniti, tifosi stateci vicino per un grande Taranto. Grazie anche al direttore sportivo Di Bari e al mio staff che mi seguirà in questo nuovo capitolo».

A supportare il tecnico ci sarà uno staff esperto e consolidato: Marco Perrone, vice allenatore classe ’79 e match analyst; Danilo Bassi, preparatore dei portieri classe ’75; e Luigi “Gigi” Doria, preparatore atletico classe ’74.

