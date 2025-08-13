13 Agosto 2025

Taranto, Danucci: “Tifosi, stateci vicino per raggiungere traguardi importanti”

Anthony Carrano 13 Agosto 2025
Giornata di ufficialità per Ciro Danucci, nuovo allenatore del Taranto. Il tecnico, reduce dall’ultima esperienza di Andria, ha esordito illustrando la sua visione e il legame con la piazza rossoblù: «Qui per fare il meglio del Taranto, una grande piazza».

Il tema del rinvio dell’inizio di campionato non è mancato nelle sue parole: «Mi accodo alla domanda del club e mi rivolgo al presidente Tisci e organi competenti, dateci il tempo di partire ad armi pari o quasi, spero si trovi un’intesa».

Danucci ha poi voluto ringraziare la proprietà e il gruppo dirigente per l’opportunità ricevuta: «Ringrazio i Ladisa perché sono persone serie che tornano nel mondo del calcio a pieno titolo e con un progetto vincente che ho accettato. Tutti uniti, tifosi stateci vicino per un grande Taranto. Grazie anche al direttore sportivo Di Bari e al mio staff che mi seguirà in questo nuovo capitolo».

A supportare il tecnico ci sarà uno staff esperto e consolidato: Marco Perrone, vice allenatore classe ’79 e match analyst; Danilo Bassi, preparatore dei portieri classe ’75; e Luigi “Gigi” Doria, preparatore atletico classe ’74.

