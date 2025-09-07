7 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Taranto, Danucci: “Il gruppo è unito, i tifosi sono stati spettacolari”

Lorenzo Ruggieri 7 Settembre 2025
centered image

Due su due. Pochi giorni dopo la vittoria all’esordio contro lo Spinazzola, il Taranto batte anche la Polimnia. Queste le parole del tecnico degli ionici, Ciro Danucci, ai microfoni di Antenna Sud nel post gara: “È stata una partita complicata, era la prima davanti al nostro pubblico e c’era molta tensione. Siamo stati bravi a recuperare subito lo svantaggio iniziale, poi sulla seconda rete abbiamo costruito una grande azione. Ad inizio ripresa siamo passati in vantaggio ma siamo stati meno bravi nella gestione del risultato, soprattutto sul calcio d’angolo da cui è nato il gol della Polimnia. Sono dettagli su cui lavoreremo, non abbiamo avuto molto tempo e sono soddisfatto per quanto fatto dai ragazzi. Da quando si è formato il gruppo, ho intravisto unità d’intenti e in campo si vede. Nonostante le difficoltà, i ragazzi ci mettono il cuore e questo sta facendo la differenza. C’è molto da lavorare e ci rimboccheremo le maniche. In base allo stato di forma della squadra, sto cercando di mettere i giocatori a proprio agio. Dietro abbiamo difensori che hanno spesso giocato a tre e non voglio metterli in difficoltà. A fine partita siamo passati a quattro. Dobbiamo cercare di metter minuti nelle gambe e siamo sulla strada giusta. Il direttore sta cercando di individuare profili che facciano al caso del Taranto, non solo davanti. Ringrazio di cuore i tifosi, sono stati spettacolari. Ci hanno incitati dal riscaldamento fino alla fine, ci hanno dato una spinta importante”.

