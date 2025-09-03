Taranto, Danucci: “Il capitano sarà Delvino, ingiusta l’assenza dei nostri tifosi”

Accantonata un’estate all’insegna della ripartenza, per il Taranto è ora di scendere in campo. Dopo il rinvio della prima giornata di campionato, i rossoblu esordiranno in Eccellenza tra meno di 24 ore contro il Nuova Spinazzola. Un match che chiude un cerchio iniziato lo scorso 18 agosto, data del primo ritrovo del gruppo squadra, come dichiarato dal tecnico Ciro Danucci alla vigilia della gara: “Quando siamo partiti eravamo in pochi e c’erano tante incognite. In poco tempo, il direttore ha costruito una squadra che potrà ben figurare. È cambiato tutto, ora abbiamo un organico che ci consentirà di affrontare questa partita. Siamo leggermente più sereni rispetto all’inizio. Qualche incognita resta ma lavorando nel modo giusto potremo sopperire al gap con le altre squadre”.

Indisponibili e assenze: “Abbiamo avuto la defezione di Pino, il quale ha avuto un problema muscolare. Valentin è infortunato ed entrambi rientreranno sicuramente per Brindisi. La situazione di Jallow e Vukoja è in continua evoluzione, speriamo di averli per domani. Dobbiamo solo attendere l’ufficialità del transfer”.

Nicola Russo: “Nicola è un calciatore importante, ha calcato categorie diverse dall’Eccellenza. Negli ultimi due anni ha segnato molto, era già in buona forma e potrà essere della partita. Se non dall’inizio potrà esserlo a gara in corso”.

Capitano: “La fascia andrà a Delvino. Ci sono tanti giocatori che avrebbero potuto indossarla ma in questi giorni ho visto grande attaccamento e un comportamento ineccepibile da parte sua”.

Portiere: “Scelgo la formazione il giorno stesso della gara per tenere tutti sull’attenti”.

L’emozione: “L’emozione è forte, sono tarantino e ho avuto la fortuna di indossare la maglia di questa squadra. Essere il tecnico del Taranto mi dà emozione e responsabilità. Sono contento di aver accettato questa sfida difficile che tutti insieme riusciremo a portare a termine”.

L’assenza dei tifosi rossoblu: “Dispiace molto, il calcio senza tifosi non è lo stesso. Vietare la trasferta non penso sia giusto, la tifoseria rossoblu è numerosa e molto corretta. Bisogna attivarsi per rendere possibili le trasferte ai nostri tifosi. Sicuramente ci sosterranno da lontano ma ci sarebbe piaciuto averli al nostro fianco. Prendiamo atto della decisione seppur senza condividerla”.

Rapporto con Di Bari: “Il mio rapporto con il direttore risale ai tempi di Martina. Gli sono molto grato e sono molto contento di lavorare con lui”.

