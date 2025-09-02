Taranto, Danucci: “Fiducioso in vista dell’esordio in campionato”

Il Taranto è ancora un cantiere aperto ma manca sempre meno all’esordio in campionato. Giovedì, infatti, gli ionici esordiranno nel campionato di Eccellenza pugliese contro il Nuova Spinazzola. Nonostante la partenza in ritardo, i rossoblu cercheranno di farsi trovare pronti come dichiarato dal tecnico Ciro Danucci nel corso della trasmissione ‘Rossoblu’, in onda su Teleregione: “Siamo partiti il 18 agosto con pochi ragazzi. Ci aspettavamo di avere più tempo, ci sono tanti punti interrogativi perché abbiamo fatto solo un’amichevole. Vedo, però, una squadra vogliosa e sono molto fiducioso. Giocando riusciremo a recuperare il tempo perso. Ai ragazzi chiederò di onorare la maglia gloriosa che indosseranno. Sono sicuro che i ragazzi conoscono già l’importanza di giocare per il Taranto. Mi aspetto una gara intensa”.

Oltre alla condizione fisica, gli altri punti interrogativi riguardano anche i tesseramenti di Vukoja e Jallow, non ancora ratificati: “Ci sono intoppi burocratici che non dipendono da noi. Abbiamo anche qualche piccolo infortunio che stiamo gestendo nel migliore dei modi. I ragazzi che scenderanno in campo daranno il massimo. Non ci piangiamo addosso, cercheremo di fare il massimo”.

Intanto, prosegue la campagna acquisti da parte del ds Di Bari. Nella giornata di oggi, il club ionico ha annunciato gli arrivi di Fallani, Russo, Magrì e Kordic: “In questo momento stiamo lavorando con questi ragazzi”, ha dichiarato Danucci: “Insieme al direttore abbiamo cercato di costruire una squadra che possa far bene, nonostante non sia stato facile. Abbiamo cercato di allestire una squadra che rispecchi il modo di essere della società e dello staff, con valori umani e morali. Sono contento della rosa a mia disposizione, sappiamo di dover lavorare più degli altri per colmare il gap”.

La batteria dei portieri è completa. Tre gli estremi difensori a disposizione di Danucci, il quale potrà valutare settimana dopo settimana il profilo ideale per scendere in campo: “Siamo partiti con l’idea di avere tre o quattro portieri che ci dessero la possibilità di schierare l’over o l’under. Abbiamo perso Desjardins per problemi familiari, lo abbiamo rimpiazzato con Fallani che ha fatto categorie superiori. De Simone e Capogna sono molto promettenti. Valuteremo in base al loro stato di forma e agli avversari che andremo ad affrontare”.

Giovedì sarà anche l’esordio di Ciro Danucci sulla panchina rossoblu. Tarantino di nascita, dopo aver vissuto la piazza ionica da calciatore potrà assaporarla anche dalla panchina: “L’emozione è forte, la responsabilità anche. Sono nativo di Taranto, ho avuto la fortuna di indossare la maglia rossoblu ed essere l’allenatore di questo club è motivo d’orgoglio e responsabilità. So di avere gli occhi puntati addosso ma è una sfida affascinante e sono pronto”.

Nonostante il campionato sia alle battute iniziali, sono molte le candidate al salto di categoria. Taranto, Brindisi, Canosa, Bisceglie e Ugento sono le piazze favorite ma il campionato di Eccellenza si presta a delle sorprese, come ammesso da Danucci: “Queste sono le squadre che si sono attrezzate di più ma in questi campionati ci sono sempre sorprese. Bisogna stare attenti e prendere gli avversari con le pinze. L’obiettivo iniziale è quello di creare un gruppo che possa giocarsela con tutti”.

