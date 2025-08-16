16 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, Danucci: “Dateci tempo per partire ad armi pari, serve rinvio”

Dante Sebastio 16 Agosto 2025
centered image

Il neo tecnico rossoblu rivolge un appello al presidente Vito Tisci

Il Taranto ha presentato alla Lnd Puglia la richiesta di posticipare le prime due giornate del campionato di Eccellenza a causa della partenza in ritardo. Una prassi non nuova nel calcio italiano, visto in situazioni simili altre società hanno ottenuto lo slittamento delle gare iniziali.

In attesa della risposta ufficiale, il tecnico rossoblù Ciro Danucci ha lanciato un appello a Vito Tisci, presidente del comitato regionale della Figc. “Mi accodo alla domanda del club e mi rivolgo al presidente Tisci e agli organi competenti: dateci il tempo di partire ad armi pari, o quasi. Spero si trovi un’intesa”, ha dichiarato.

La decisione spetta ora agli organi federali, chiamati a valutare la possibilità di concedere al Taranto un rinvio per consentire alla squadra di avviare la stagione in condizioni più equilibrate rispetto alle avversarie.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Nuova Spinazzola, cinque conferme e cinque nuovi acquisti per Di Domenico

16 Agosto 2025 Massimo Todaro

Lecce-Fasano, amichevole mercoledì 20 agosto al ‘Via del Mare’

16 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Fasano, in arrivo Lambiase dalla Varesina

16 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Virtus Francavilla, Maletic verso l’Acireale

16 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Gravina, vicino il difensore olandese Quint Jansen

16 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Coppa Italia, Lecce-Juve Stabia 2-0: gli highlights

16 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Potenza, ferragosto sicuro: i carabinieri intensificano i controlli in provincia, 7 Denunce e 13 Segnalazioni

16 Agosto 2025 Michael Logrippo

Arriva la Polizia, salta il party di Ferragosto tra le campagne

16 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Nuova Spinazzola, cinque conferme e cinque nuovi acquisti per Di Domenico

16 Agosto 2025 Massimo Todaro

Bari, la droga dietro la cisterna di un condominio: due arresti

16 Agosto 2025 Antonella Fazio