Taranto, Danucci: “Dateci tempo per partire ad armi pari, serve rinvio”

Il neo tecnico rossoblu rivolge un appello al presidente Vito Tisci

Il Taranto ha presentato alla Lnd Puglia la richiesta di posticipare le prime due giornate del campionato di Eccellenza a causa della partenza in ritardo. Una prassi non nuova nel calcio italiano, visto in situazioni simili altre società hanno ottenuto lo slittamento delle gare iniziali.

In attesa della risposta ufficiale, il tecnico rossoblù Ciro Danucci ha lanciato un appello a Vito Tisci, presidente del comitato regionale della Figc. “Mi accodo alla domanda del club e mi rivolgo al presidente Tisci e agli organi competenti: dateci il tempo di partire ad armi pari, o quasi. Spero si trovi un’intesa”, ha dichiarato.

La decisione spetta ora agli organi federali, chiamati a valutare la possibilità di concedere al Taranto un rinvio per consentire alla squadra di avviare la stagione in condizioni più equilibrate rispetto alle avversarie.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author