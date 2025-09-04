Taranto, Danucci: “Contento dell’atteggiamento, dobbiamo migliorare”

Comincia con una vittoria il percorso del Taranto in Eccellenza. Contro il Nuova Spinazzola, infatti, basta una rete di Souare agli ionici per ottenere i tre punti. Una prova di carattere nonostante qualche difficoltà fisiologica, come commentato dal tecnico del Taranto Ciro Danucci ai microfoni di Antenna Sud: “È stata una partita molto difficile, era la nostra prima gara ufficiale senza amichevoli. Sappiamo di partire svantaggiati ma ho visto un atteggiamento positivo nei ragazzi. Sono contento, c’è ancora tanto su cui lavorare e dobbiamo rimboccarci le maniche. Nel primo tempo abbiamo avuto paura di giocare, non essendoci ancora l’abitudine. Abbiamo cambiato qualcosa e abbiamo cercato di avere più personalità, creando buone occasioni. Ci teniamo stretto il risultato. Souare ha fatto il ritiro con un’altra squadra ed era più pimpante rispetto agli altri. Siamo tutti insieme da pochi giorni, mi sono meravigliato della tenuta atletica di qualche ragazzo. Brunetti ha preso una botta sul ginocchio, spero non sia nulla di grave”.

