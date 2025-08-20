Gaetano Dammacco sarà un nuovo giocatore del Taranto: contratto biennale per il trequartista

Il Taranto rinforza il reparto offensivo con l’arrivo di Gaetano Dammacco, trequartista classe 1998. Il giocatore ha firmato un contratto biennale che lo legherà ai rossoblù fino al 2027. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Giovanni Scialpi See author's posts Continue Reading Previous Altamura, è fatta per Alessio CurcioNext Taranto, Barletta e Nardó su Fabio Delvino: ora è asta per il difensore potrebbe interessarti anche Taranto, Barletta e Nardó su Fabio Delvino: ora è asta per il difensore 20 Agosto 2025 Alessandro Zanzico Altamura, è fatta per Alessio Curcio 20 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello Bari, il messaggio dei tifosi a Protti: “Igor, Bari ti ama!” 20 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri Picerno, è fatta per Emanuele Santaniello 20 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello Foggia, in arrivo Buttaro dal Palermo 20 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello Cerignola, dal Panathinaikos arriva l’attaccante Dabizas 20 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri
