20 Agosto 2025

Gaetano Dammacco

Gaetano Dammacco sarà un nuovo giocatore del Taranto: contratto biennale per il trequartista

Giovanni Scialpi 20 Agosto 2025
Il Taranto rinforza il reparto offensivo con l’arrivo di Gaetano Dammacco, trequartista classe 1998. Il giocatore ha firmato un contratto biennale che lo legherà ai rossoblù fino al 2027.

