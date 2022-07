TARANTO – Il Commissario della Camera di Commercio di Taranto On. Gianfranco Chiarelli ha annunciato un bando che da settembre potrà fornire un importante sostegno alle imprese del territorio. Il tema è quello della digitalizzazione, ci sono contributi per quelle aziende che avranno i requisiti per partecipare al bando.

Nell’ambito delle politiche di accrescimento delle competenze in ambito turistico e del supporto alle imprese per acquisizione di servizi di consulenza e tecnologie in ambito 4.0: un sostegno tangibile a favore della digitalizzazione delle micro piccole e medie imprese del tessuto produttivo ionico.

Il Commissario Straordinario dell’Ente camerale anticipa alcuni programmi per il prossimo settembre: «È in arrivo uno degli strumenti più attesi dalle imprese, quello relativo all’erogazione di contributi per progetti di digitalizzazione. Il bando PID – Punto Impresa Digitale è ormai un appuntamento tradizionale per il nostro sistema imprenditoriale. Si tratta di voucher utili all’introduzione di tecnologie abilitanti in azienda e, dunque, all’incremento dell’ancora basso livello di digitalizzazione delle nostre imprese. L’anno scorso abbiamo erogato oltre 300mila euro solo su questa linea di contribuzione», evidenzia il Commissario che non nasconde la soddisfazione per l’ottimo lavoro svolto dalla struttura tecnica della Camera, coordinata dal Segretario Generale Dott.ssa. Claudia Sanesi.

Nei prossimi mesi il PID camerale offrirà nuovi servizi fra cui anche una serie di strumenti per aiutare l’impresa a capire i rischi informatici ai quali è esposta, sia in autovalutazione sia con assessment più evoluti, in collaborazione con Infocamere, che si aggiungono a quelli già disponibili sulla maturità digitale e sulle competenze digitali.

Per l’on Chiarelli: «Colmare il gap tecnologico e di innovazione, ancora ampio sul nostro territorio, è essenziale per affrontare presente e futuro con consapevolezza e intraprendere la doppia transizione digitale ed ecologica. È la direzione tracciata nell’ultima Assemblea Unioncamere dal Ministro Giorgetti e su questo tema il sistema camerale e la Camera di commercio di Taranto sono in prima linea».