Taranto: Ctp, Tacente ‘Entro un anno 87 nuovi autobus’

L’assemblea dei soci del Ctp SpA ha approvato il bilancio 2022. La situazione finanziaria aziendale registra, alla chiusura dell’esercizio al 31 dicembre, un attivo che supera 624mila euro. Il dato, in realtà, va guardato in prospettiva visto che il bilancio del prossimo anno potrebbe offrire altre opportunità di crescita per la società e questo in virtù del recente recupero di risorse finanziarie importanti (in passato mai richieste).

Il dato contabile del 2022 si spiega in parte proprio con una quota di queste somme che sono state riconosciute al Ctp e, in gran parte, è il risultato del lavoro del gruppo dirigente del Consorzio trasporti pubblici, con il contributo qualificato di tutti i soci e in particolare della Provincia di Taranto presieduta da Rinaldo Melucci. Che, dopo aver condotto un’operazione di verità e trasparenza sugli ultimi bilanci, ha dato il via libera a una riorganizzazione aziendale, rimodulazione dei costi del personale e a un abbattimento delle spese per le manutenzioni dei mezzi, determinato dall’articolazione su due turni dell’officina che ha quasi del tutto annullato il ricorso all’esterno.

«La situazione economico-finanziaria del Ctp ora ci consente di guardare con maggiore fiducia al prossimo futuro – afferma il presidente Francesco Tacente -. Mi riferisco soprattutto al fatto che ora possiamo cofinanziare senza affanni l’acquisto di 87 nuovi autobus (20 ibridi e 67 termici) che, tra la fine di quest’anno e la primavera del 2024, faranno cambiare pelle al Consorzio trasporti pubblici».

Nel suo intervento, nel corso dell’assemblea dei soci, il presidente Tacente ha sottolineato che «grazie all’intuizione della nostra Direzione, guidata da Giuseppe Murgolo, abbiamo riportato gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti quasi ai livelli pre Covid – spiega -. Questo risultato è il frutto dell’introduzione del cosiddetto agente unico: i nostri autisti non solo vendono i biglietti, ma controllano anche che i passeggeri siano in possesso di un titolo di viaggio. Per questo, ringrazio ancora le organizzazioni sindacali che, riconoscendo gli sforzi economici aziendali a sostegno di quest’iniziativa, hanno fatto comprendere ai loro iscritti la bontà del nostro progetto».

A questo proposito, il presidente Tacente ha annunciato a breve la presentazione di un piano di welfare aziendale, «che sarà sicuramente apprezzato dal nostro socio di maggioranza, il presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci, da sempre attento alla valorizzazione dei lavoratori all’interno dei processi aziendali».

All’assemblea dei soci del 29 giugno, oltre al capo dell’Amministrazione provinciale, hanno partecipato diversi amministratori dei comuni in qualità di soci del Consorzio trasporti pubblici.

Il presidente Tacente era affiancato nel corso dell’assemblea dalla presidente del Collegio sindacale, Francesca Uccelli e dal presidente del Collegio dei Revisori dei conti Fernando Miccolis. In sala a seguire i lavori, oltre al direttore generale Giuseppe Murgolo, i componenti del consiglio di amministrazione (Bruno Ferri, Tullia Cuzzocrea, Gabriella Ressa, Giuseppe Lo Savio).

