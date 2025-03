Taranto, crolla il solaio: bimbo salvo per miracolo

Spaventoso risveglio per una famiglia tarantina con un bimbo piccolo, parte del solaio del palazzo in cui abitano è crollato, provocando gravi danni al loro appartamento. Calcinacci di grandi dimensioni sono caduti in corrispondenza di varie stanze, tra cui la camera da letto, evitando di poco la culla del piccolo. È accaduto nella notte in via Capecelatro, angolo via Alfieri. Tutti gli abitanti dello stabile sono stati evacuati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno lavorando per mettere in sicurezza il palazzo, la polizia locale e i carabinieri.

In aggiornamento

Foto: F. Manfuso

