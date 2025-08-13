13 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, crisi del porto: la denuncia dei sindacati

Laura Milano 13 Agosto 2025
centered image

Confesercenti Taranto, Casaimpresa e Confimprese Taranto, insieme ad Unsic e Upalap denunciano la crisi in cui verserebbe il porto di Taranto

 

About Author

Laura Milano

Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Martina Franca: compleanno per i 715 anni della città

13 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Furto sacrilego al cimitero di Martina Franca: trafugati 150 vasi in rame

13 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Porto di Taranto, proroga biennale al servizio di rimorchio portuale

13 Agosto 2025 Massimo Todaro

Taranto, blitz contro parcheggiatori abusivi: sequestrata droga

13 Agosto 2025 Massimo Todaro

Casartigiani Puglia: “Decarbonizzazione ex Ilva, serve piano concreto”

13 Agosto 2025 Massimo Todaro

Truffe agli anziani: arrestato 58enne a Martina Franca, rubati gioielli

13 Agosto 2025 Massimo Todaro

potrebbe interessarti anche

LECCE, caldo record: gli anziani non restano soli

13 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Taranto, crisi del porto: la denuncia dei sindacati

13 Agosto 2025 Laura Milano

Martina Franca: compleanno per i 715 anni della città

13 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Furto sacrilego al cimitero di Martina Franca: trafugati 150 vasi in rame

13 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro