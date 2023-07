Taranto: Cosimo Zangla è il nuovo vice allenatore

Cosimo Zangla, classe 1974, è il nuovo vice allenatore del Taranto. Già collaboratore tecnico, dalla prossima stagione sarà in panchina e al fianco di Eziolino Capuano come suo braccio destro. “La società Taranto Football Club 1927 è lieta di comunicare che Cosimo Zangla affiancherà mister Ezio Capuano in qualità di allenatore in seconda”, così lo ha annunciato il Taranto.

“Sono davvero contento di ricoprire questo nuovo incarico. Ringrazio Capuano per fiducia e spero di ripagarla con le giuste competenze. Ringrazio inoltre la società, che ha deciso di farmi rimanere in rossoblù, a dimostrazione del fatto che lo scorso anno abbiamo lavorato bene. Spero di rivedere lo Iacovone pieno come i vecchi tempi, ci sarà da lavorare tantissimo ma insieme allo stesso Capuano cercheremo di allestire una squadra giovane e competitiva che ci possa permettere di toglierci qualche soddisfazione”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp