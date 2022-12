Condividi su...

TARANTO – Mare o terra? Il menù di Natale dev’essere vario, per accontentare tutti, soprattutto per chi sceglie di pranzare al ristorante. Siamo stati in una delle più popolari trattorie della città per scoprire cosa prevede il menù delle feste

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts