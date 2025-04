Taranto, Corsa al Comune: al via la presentazione delle liste elettorali

TARANTO – Sette candidati sindaco e circa mille aspiranti consiglieri: la città si prepara al voto del 25 e 26 maggio.

Si è aperta alle 8 di questa mattina, giovedì 25 aprile, la finestra per la presentazione delle liste elettorali in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio. L’Ufficio elettorale del Comune, come da normativa, resterà operativo fino alle ore 12 di domani, venerdì 26 aprile, per accogliere la documentazione necessaria alla partecipazione dei candidati alla competizione elettorale.

A ricevere le liste è il Segretario Generale del Comune di Taranto, Alessandro Langiu, incaricato di supervisionare le operazioni e garantire la regolarità del procedimento. Al termine della fase di verifica, sarà ufficializzata la composizione del quadro elettorale.

Sono ben sette i candidati in corsa per la carica di sindaco, mentre si conta un vero e proprio esercito di oltre mille aspiranti consiglieri comunali, pronti a contendersi un seggio nell’aula consiliare di Palazzo di Città. Un numero che testimonia l’alto livello di partecipazione politica e l’interesse per una tornata elettorale particolarmente significativa per il futuro della città.

Taranto torna infatti alle urne a meno di due anni dalle precedenti elezioni. Nel giugno del 2022 era stato riconfermato sindaco Rinaldo Melucci, il cui secondo mandato si è però interrotto bruscamente con la caduta dell’amministrazione comunale, aprendo così la strada a nuove elezioni anticipate.

Nelle prossime ore si conosceranno ufficialmente nomi, simboli e schieramenti che animeranno una campagna elettorale destinata a infiammarsi nei prossimi giorni. In palio, il governo di una città strategica, che guarda al futuro tra grandi sfide industriali, ambientali e sociali.

