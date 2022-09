Sono 23 i calciatori convocati da Eziolino Capuano per la sfida di Torre del Greco con la Turris, in programma alle 21.00 di mercoledì 14 settembre allo stadio “Liguori”. All’esordio sulla panchina rossoblu, il tecnico salernitano non potrà contare, per infortunio, Provenzano e Ferrara. Si rivede Diaby, che però non è ancora al top della condizione. Infantino stringe i denti, almeno per la panchina.

PORTIERI: Loliva, Russo, Martorel.

DIFENSORI: Evangelisti, De Maria, Manetta, Granata, Antonini, Vona.

CENTROCAMPISTI: Maiorino, Mastromonaco, Mazza, Diaby, Labriola, Romano, D’Egidio, Guida, Brandi.

ATTACCANTI: Sakoa, Panattoni, Infantino, Tommasini, La Monica.