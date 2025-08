Taranto, controlli sulla Litoranea salentina: sequestrati cinque natanti

Cinque natanti sono stati sequestrati e un uomo è stato denunciato nel corso di un’operazione congiunta condotta lungo il litorale salentino. I controlli, effettuati dal personale del Commissariato di Manduria, dalla Polizia Stradale di Taranto, dalla Guardia Costiera di Taranto e dalla Polizia Locale di Manduria, hanno interessato alcune strutture ricettive della zona di San Pietro in Bevagna, con l’obiettivo di verificare la regolarità delle attività legate al noleggio e all’utilizzo dei natanti.

Nel corso dell’intervento, gli agenti hanno sottoposto a sequestro cinque pedalò e tre acquascooter ad alta potenza, utilizzati per scopi commerciali in assenza delle necessarie autorizzazioni, sebbene fossero coperti da assicurazione.

Durante le verifiche è stata inoltre rilevata la presenza di un corridoio di lancio per natanti realizzato abusivamente, nonché di boe collocate irregolarmente nello specchio d’acqua antistante. Tutte le attrezzature abusive sono state rimosse.

Il titolare dei natanti e della struttura, un sessantenne del posto già sottoposto a misure alternative e sanzionato in precedenza per comportamenti analoghi, è stato denunciato in stato di libertà per occupazione abusiva del demanio marittimo e violazione delle prescrizioni previste nelle aree sottoposte a vincolo.

Durante la stessa operazione, in due lidi della zona è stata accertata l’assenza della figura del bagnino, in violazione delle ordinanze balneari. Per questo motivo sono state elevate le relative sanzioni amministrative.

Le forze dell’ordine hanno confermato l’intenzione di proseguire con controlli mirati per garantire il rispetto delle normative e la sicurezza dei cittadini lungo la costa tarantina.

