Taranto, controlli straordinari dei Carabinieri: denunce e sequestri

Proseguono i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Taranto per prevenire e reprimere i reati. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Taranto hanno effettuato due operazioni straordinarie ad “Alto Impatto” nelle aree del capoluogo jonico più esposte ai furti nelle residenze estive, spesso lasciate incustodite in questo periodo dell’anno.

Nel corso delle attività sono state identificate circa 140 persone, sia a piedi che a bordo di veicoli. I controlli hanno portato alla denuncia di un individuo per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere, un altro per evasione e due per violazioni alla sorveglianza di pubblica sicurezza. Inoltre, sono state elevate otto sanzioni per infrazioni al codice della strada, con quattro fermi amministrativi di veicoli.

Sul fronte della lotta alla droga, nove cittadini sono stati segnalati alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale, con il sequestro di alcuni grammi di cocaina, eroina e diverse dosi di hashish.

L’attività dei Carabinieri si inserisce in un piano di prevenzione più ampio, che continuerà con la massima intensità anche nelle prossime settimane per garantire maggiore sicurezza alla comunità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author