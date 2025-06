Taranto, controlli serrati della Polstrada in centro: maxi posto di blocco in via Medaglie d’Oro

TARANTO – Controlli intensificati nel centro cittadino di Taranto da parte della Polizia Stradale. Nella giornata odierna è stato allestito un imponente posto di blocco lungo una delle arterie più trafficate del capoluogo ionico, in via Medaglie d’Oro, all’intersezione con via Campania.

Numerosi automobilisti sono stati fermati e sottoposti a verifica, con l’obiettivo di accertare il rispetto delle nuove disposizioni del Codice della Strada. Particolare attenzione è stata rivolta all’uso improprio di smartphone e dispositivi elettronici durante la guida, un comportamento purtroppo in aumento e spesso causa di gravi incidenti.

L’operazione rientra in un più ampio piano di prevenzione promosso dalla Polstrada, che nei prossimi giorni continuerà i controlli sia nel capoluogo che in altre aree della provincia ionica.

