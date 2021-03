Taranto | Controlli della Polizia in città: raffica di denunciati

Il personale della sezione Volanti, nei consueti servizi di controllo e prevenzione, ha denunciato a vario titolo ben cinque persone.

Sulla discesa Vasto, nel corso di un posto di controllo, un giovane, a bordo di una Fiat Cinquecento, non si è fermato all’ALT dei poliziotti ed, aumentando in maniera considerevole la sua andatura, ha cercato di eludere il controllo. Dopo un breve ma concitato inseguimento, i poliziotti sono riusciti a raggiungere e fermare il conducente dell’utilitaria, un 21enne tarantino. Da un primo controllo, l’auto è risultata già sottoposta a sequestro amministrativo e priva della prevista assicurazione. La perquisizione all’interno dell’abitacolo ha permesso di recuperare due coltelli a serramanico, sui quali il giovane non ha saputo fornire alcuna spiegazione. Il 21enne è stato accompagnato negli uffici della Questura e denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato. La Fiat Cinquecento è stata nuovamente posta sotto sequestro.

Un giovanissimo “ writer”, di origini rumene, è stato sorpreso in via Pitagora mentre armato di bombolette spray stava disegnando sul muro perimetrale di un edificio pubblico. Il giovane che, alla vista dell’auto della Polizia, ha tentato di dileguarsi è stato fermato. Sul muro, a disegno quasi terminato, anche la sua firma a confermare la sua opera. Il giovane di poco più di 20 anni è stato denunciato per imbrattamento di edificio pubblico.

Un 58enne è stato denunciato perché in un altro posto di controllo è stato fermato a bordo di un ciclomotore senza patente di guida e privo della copertura assicurativa del motociclo. Anche in questo caso il ciclomotore è stato posto sotto sequestro.

A tarda notte un 35enne residente nella provincia jonica, fermato al volante di una Mercedes, è stato trovato in possesso, occultati nel portabagagli dell’auto, di un passamontagna ed un grosso bastone. Al termine del controllo, dal quale è emerso che il conducente aveva anche la patente scaduta e che la Mercedes era priva di copertura assicurativa, i poliziotti della Volante lo hanno denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Infine nel quartiere Salinella un 39enne pregiudicato tarantino in regime degli arresti domiciliari è stato trovato dagli agenti della Volante per strada in violazione della sua misura di Polizia ed è stato denunciato per evasione.