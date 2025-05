Taranto: controlli da parte della Polizia di Stato

Nell’ultimo periodo che ha visto il capoluogo interessato da numerose iniziative sociali e funzioni religiose e con l’imminente arrivo della stagione estiva – come disposto dal Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia – sono stati intensificati servizi di controllo del territorio a tutela dei cittadini e dei tanti turisti che hanno visitato la Città dei Due Mari.

Impegnato il personale della Squadra Volante, della Squadra Mobile, della Divisione di Polizia Amministrativa e del Commissariato Sezionale Borgo che ha focalizzato la loro attenzione nel centro cittadino con particolare attenzione ai vicoli di Città Vecchia particolarmente affollati nelle ore serali.

Giro di vite sul diffuso fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

I poliziotti hanno controllato le maggiori arterie cittadine con particolare attenzione al Borgo Umbertino. Nove sono stati i parcheggiatori individuati denunciati in stato di libertà ed allontanati dalla zona in cui operavano e per due di questi è stato anche proposto il DASPO Urbano.

I servizi di controllo si sono concentrati soprattutto nelle ore serali con più di 230 veicoli controllati e numerose sanzioni amministrative legate alle violazioni del Codice della Strada. Sequestrati due autoveicoli per mancata revisione e/o assicurazione ed uno per guida senza patente.

Numerosi i giovani controllati nei posti di controllo per la città: per tre di loro, trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, è scattata la segnalazione alle Autorità competente come assuntori.

Controllati anche numerosi circoli ricreativi.

Per uno di questi è stata disposta la chiusura per un periodo di 15 giorni. Provvedimento scaturito a seguito degli accertamenti di polizia che avrebbero evidenziato la costante presenza, all’interno del circolo, di persone gravate da precedenti di polizia tali da ritenere quel locale un punto di ritrovo potenzialmente idoneo a favorire situazioni di illegalità.

Infine, un 42enne pregiudicato tarantino è stato denunciato per porto di arma perché sorpreso in una via del centro città con un coltello a serramanico della lunghezza di circa 15 cm ed una donna originaria della provincia di Brindisi è stata arrestata per rapina aggravata.

La donna avrebbe minacciato un giovane con un coccio di vetro appuntito facendosi consegnare una banconota di 20 e provato successivamente a raggiungere un bancomat per effettuare un ulteriore prelievo di denaro. Tempestivo è stato l’intervento degli agenti della Volante che su richiesta d’aiuto della vittima hanno evitato che la rapina andasse a buon fine.

I controlli inizialmente disposti per il centro città si estenderanno prossimamente anche sulla litoranea salentina e nelle zone di maggior aggregazione di giovani.

