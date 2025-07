Taranto, controlli al Borgo e in Città Vecchia: chiuso B&B abusivo

A seguito delle disposizioni di Michele Davide Sinigaglia, questore di Taranto, la Polizia ha intensificato i controlli del territorio con servizi straordinari nelle aree del Borgo Umbertino e della Città Vecchia, zone particolarmente frequentate in questo periodo estivo da turisti e croceristi.

Durante l’attività, sono stati effettuati numerosi posti di controllo sulle principali arterie stradali del centro cittadino: 354 le persone e 185 i veicoli controllati con l’ausilio del sistema “Mercurio”. Sono state elevate 35 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui mancato uso di casco e cinture e uso del cellulare alla guida. Sette motoveicoli sono stati sequestrati perché privi di assicurazione.

Controlli mirati anche ai locali pubblici e alle strutture ricettive, in particolare nei vicoli della Città Vecchia, dove il personale del Commissariato Borgo ha passato al setaccio diversi Bed & Breakfast. In una delle strutture ispezionate, è emerso che l’attività era completamente priva di autorizzazioni e del codice identificativo obbligatorio. La titolare è stata denunciata per omessa registrazione degli ospiti e l’attività è stata sospesa.

In centro città, è stata sanzionata anche la responsabile di un’attività di scommesse per occupazione abusiva di suolo pubblico, avendo installato panchine senza permesso.

Infine, particolare attenzione è stata dedicata ai venditori ambulanti che operano nelle aree pedonali del centro: per due di loro è scattata la sanzione amministrativa e il sequestro della merce esposta.

I controlli proseguiranno in modo capillare per tutta l’estate, estendendosi anche alle località della provincia jonica e lungo la litoranea salentina per garantire sicurezza e rispetto delle regole.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author