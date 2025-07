Taranto, controlli a tappeto della Polizia Locale: multe e denunce

La Polizia Locale di Taranto, sotto la guida del Comandante Maria Rutigliano, ha intensificato negli ultimi giorni le attività di controllo su tutto il territorio comunale. L’operazione, mirata a garantire maggiore sicurezza urbana e il rispetto delle norme sulla circolazione stradale, ha coinvolto diversi ambiti, dalla viabilità al commercio, fino all’infortunistica.

Le verifiche hanno portato all’elevazione di numerose sanzioni amministrative, con particolare attenzione rivolta alla sosta selvaggia, una delle principali criticità segnalate dai cittadini. Nel corso delle attività è stato inoltre individuato un uomo alla guida di un motociclo in stato di ebbrezza. Per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

“È fondamentale non sottovalutare mai l’importanza di una guida responsabile”, ha sottolineato il Comandante Maria Rutigliano, che ha rinnovato l’invito ai cittadini a rispettare le regole: evitare l’assunzione di alcolici prima di mettersi alla guida, indossare il casco o le cinture di sicurezza, sono comportamenti essenziali non solo per la propria sicurezza, ma anche per quella degli altri.

La Polizia Locale continuerà a presidiare in modo capillare il territorio, proseguendo con controlli mirati per garantire legalità e tutela della collettività.

