TARANTO – La necessità di riportare il lavoro, al centro dell’agenda politica, di renderlo un obiettivo primario di ogni iniziativa mirata alla crescita del territorio. Per questo “Il lavoro al centro” è il tema del consiglio generale Cisl Taranto-Brindisi.

Il lavoro deve essere al centro non solo nella vita della persona, ma anche nella società. Occorre che rispetti e promuova la dignità di ogni persona umana. Per fare questo – dichiara il Segretario Generale territoriale Gianfranco Solazzo – è necessario che la politica e l’economia non guardino al lavoro esclusivamente come un dato quantitativo, ma come espressione della dignità inalienabile dell’uomo. È importante riconoscere la centralità del lavoro, quale strumento affidatoci per lo sviluppo della società.

Come sindacato dicono di voler continuare a battersi contro il pericolo che una visione estremizzata dell’efficientamento aziendale finisca con soffocare la dignità delle persone.