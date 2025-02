Taranto, consiglio comunale, scioglimento a un passo

La giornata di venerdì 21 febbraio 2025 potrebbe restare nella storia per il nuovo scioglimento del consiglio comunale di Taranto.

Il numero fatidico dei 17 consiglieri necessari per chiudere l’esperienza Melucci sarebbe stato raggiunto: Due consiglieri dell’area di maggioranza si sarebbero convinti a firmare nella notte. In questi minuti, i consiglieri di centrodestra e di centro sinistra di opposizione sono saliti nella stanza Del segretario generale: Mancherebbe solo un nuovo passaggio dal notaio, Per completare il procedimento burocratico. Entro la mattinata si avrà l’esito definitivo. Non è escluso che il numero di consiglieri autori dello scioglimento possa accrescersi con il passare dei minuti.

Intanto è giunto il comunicato del consigliere Patano che ufficializza le proprie dimissioni: È il 16º firmatario sicuro.

IN AGGIORNAMENTO

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author