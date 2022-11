Condividi su...

Linkedin email

TARANTO – La massima assise cittadina dì Taranto si è riunita per affrontare le delicate problematiche della sanità ionica. Presenti i vertici della Asl ionica, non c’erano il presidente della Regione Emiliano e l’assessore alla sanità Palese per la concomitanza del consiglio regionale pugliese.