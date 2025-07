Taranto, consigliera si sfila dal Pd nel primo consiglio

TARANTO- Prima sorpresa nel consiglio comunale di TARANTO nel giorno della sua prima seduta. La consigliera Bianca Boshnjaku In apertura di seduta ha annunciato il passaggio al gruppo misto per dissapori con il partito democratico, gruppo nel quale è stata eletta. Riaffermata comunque la sua fedeltà alla maggioranza.

dopo il giuramento del primo cittadino, è arrivata l’elezione alla presidenza del consiglio di Gianni Liviano, proposto dal sindaco Bitetti Anche all’opposizione. Ha Ottenuto l’unanimità. Unanimità anche per la vicepresidente Tiziana Toscano di fratelli d’Italia.