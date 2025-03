Taranto, consegnate le Medaglie Mauriziane a quattro carabinieri

Nel corso di una cerimonia solenne, Antonio Marinucci, comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto, ha consegnato la “Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare” a quattro militari dell’Arma, in servizio e in congedo. L’evento si è svolto alla presenza degli ufficiali del Comando Provinciale, di rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione “Nastro Verde” e di sottufficiali e carabinieri della sede.

La Medaglia Mauriziana, istituita nel 1839, è una delle più alte onorificenze attribuite alla carriera di un militare, conferita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Difesa. Il riconoscimento premia un servizio lungo cinquanta anni, calcolato attraverso specifici parametri e senza alcun demerito.

A ricevere l’onorificenza sono stati

• Magg. (in congedo) Raffaele Cordaro, già effettivo all’11° Reggimento Carabinieri Puglia di Bari;

• Cap. Vito De Cesare, attuale Comandante del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo Carabinieri di Taranto;

• Lgt. c.s. (in congedo) Giuseppe Rametta, ex Comandante della Stazione Carabinieri di Castellaneta;

• Brig. Ca. Q.S. (in congedo) Enrico Servillo, già in servizio presso l’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Canicattì.

Con questa onorificenza, i decorati possono entrare a far parte dell’Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana, conosciuta come “Nastro Verde”. Il riconoscimento, simbolo di impegno e dedizione, rappresenta un traguardo di grande prestigio per chi ha servito il Paese con onore.

