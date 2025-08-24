Taranto, confezionava cozze senza certificazioni: scatta la denuncia

La Polizia ha denunciato in stato di libertà un 45enne tarantino, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di produzione e commercio abusivo di alimenti nocivi.

L’uomo è stato sorpreso dagli agenti del Commissariato Borgo in Piazzale Democrate, mentre era intento a pulire, sgusciare e confezionare vaschette di cozze prive di qualsiasi autorizzazione e certificazione sanitaria.

Gli investigatori, che da tempo monitoravano le attività illecite, hanno predisposto sin dal mattino servizi di appostamento e, con il supporto del personale specializzato della Asl di Taranto, sono intervenuti bloccando l’uomo.

Le cozze, per un peso complessivo di circa 40 chili, sono state sequestrate e distrutte grazie all’ausilio di un compattatore della Kyma Ambiente.

